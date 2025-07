Invasione di scarabei giapponesi in Lombardia

La Lombardia è piena di piante scheletrizzate, le foglie vengono completamente erose dagli adulti. Si chiama Popillia Japonica ma di esotico ha solo il nome. L’insetto arrivato dal Giappone è ormai di casa nel Nord Italia: ha infestato un'area di oltre 22mila chilometri quadrati e sta trasformando giardini e orti in un campo di battaglia. La Popilla japonica non risparmia niente e nessuno. Attacca più di 300 specie vegetali: dalle rose alle betulle, passando per gli ortaggi e le piante da frutto. Le larve sotto terra rovinano le radici, gli adulti distruggono foglie e fiori. Pur non essendo pericolosa per l'uomo, gli esperti sconsigliano di adottare rimedi fai da te per contrastare il fenomeno.