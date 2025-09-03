Logo Tgcom24
Invasione di cinghiali a Torino: è scontro sull'abbattimento con gli animalisti

Pareri contrastanti tra i residenti: c'è chi li teme e chi è contrario agli abbattimenti che potrebbero scattare già nelle prossime notti""

di Marco Graziano
03 Set 2025 - 20:38
01:25 

Il numero dei cinghiali cresce in maniera esponenziale a Mirafiori, popoloso quartiere di Torino, fino a diventare un problema per i residenti. Luca Rolandi, presidente della circoscrizione 2, valuta la possibilità dell'abbattimento. Nessuna battuta di caccia, sottolinea, ma i fucili spareranno e i cinghiali verranno abbattuti. E così divampa la polemica.

