ALL'USCITA DI PORTICI (NAPOLI)

Incidente mortale sull'A3, le immagini dell'auto distrutta

Lo scontro da due vetture ha causato due vittime, di 22 e 27 anni, e due feriti gravi, di 22 e 24 anni

31 Ago 2025 - 21:27
00:42 

Due morti e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 31 agosto, all'altezza dell'uscita di Portici dell'autostrada A3, in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, su una delle quali (un'Audi A3) viaggiavano quattro giovani di Torre Annunziata. Due di loro, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino di 22 e 27 anni, sono morti, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. Coinvolto, secondo a quanto appreso, anche un altro veicolo.

