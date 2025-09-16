Logo Tgcom24
incontro atteso da mesi

Inchiesta urbanistica Milano, nessuna certezza dal tavolo con le famiglie coinvolte

La mancanza di un patto corruttivo accertato, l'assenza di riscontri rendono infondate le accuse della Procura di Milano. Lo scrivono i giudici del riesame nelle motivazioni della sentenza che ha annullato le misure cautelari decise ad agosto

di Gigi Sironi
16 Set 2025 - 20:58
01:29 

Il sindaco di Milano, il Prefetto, le famiglie e le aziende del settore si sono sedute a un tavolo in Prefettura per un incontro che era atteso da mesi ma da cui non è uscita nessuna certezza. "Il muro va sfondato perché non è arrivata la casa, sono spariti i soldi e di concreto non c'è nulla" dicono le famiglie coinvolte.

