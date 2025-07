Inchiesta urbanistica Milano, colazione di protesta per le case bloccate

L'appuntamento è in via Valtellina alle ore 11 per una "colazione di protesta". Protagonisti: le famiglie e gli imprenditori edili per le case bloccate e mai consegnate a causa dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Davanti ai cancelli dei cantieri fermi, ognuno lascerà un post it indicando il nome e i soldi investiti (e al momento persi) per l'investimento immobiliare.