Inchiesta sull'urbanistica a Milano, il tour tra i cantieri bloccati

Non c'è solo il blocco di progetti per centinaia e centinaia di milioni. Diversi già realizzati, altri ancora sulla carta. Adesso il rischio, molto concreto, a causa dell'inchiesta della Procura sull'urbanistica, è di "fermare" Milano dal punto di vista immobiliare. Un motore che in dieci anni, a cominciare da Expo 2015, ha raccolto investimenti per circa 35 miliardi di euro, trasformando in poco tempo il capoluogo milanese nella "città dei grattacieli". Noi siamo stati in alcuni dei cantieri bloccati.