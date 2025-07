Inchiesta Milano, bloccati anche gli studentati

In una Milano dove gli studenti universitari fuorisede sono costretti a una vera caccia agli alloggi a prezzi calmierati, 1.530 nuovi posti letto previsti per loro non ci sono più. Perché a causa dei tempi rallentati dalle inchieste sull’edilizia partite tre anni fa, l’obiettivo di realizzare quelli già finanziati con il Prnn entro il 2026 è ormai sfumato. Rogoredo, Greco, San Leonardo sono i siti dove dovevano sorgere.