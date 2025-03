Inchiesta Gintoneria, l'avvocato di Lacerenza e Nobile chiede cure mediche diverse

L'Avvocato Liborio Cataliotti spiega al microfono di Tgcom24 che non presenteranno istanza di riesame per Davide Lacerenza, mentre stanno ancora valutando cosa fare per Stefania Nobile. "La priorità, sottolinea il legale, "è che entrambi possano seguire i rispettivi programmi terapeutici".



Per Lacerenza si tratta di riprendere il percorso di recupero presso il Sert per la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, un percorso iniziato ma poi abbandonato. Per quanto riguarda la Nobile, l'avvocato precisa che soffre da tempo di problemi di salute non specificati e chiederanno che le sia consentito di proseguire le cure necessarie.