Incendio sul Vesuvio, il prefetto: "Ancora tre fronti che destano preoccupazione"

Un fronte di fuoco di tre km, più di 500 gli ettari bruciati. I numeri dei mezzi aerei impiegati raccontano perfettamente la gravità della situazione "

di Dario Vito
11 Ago 2025 - 22:35
02:30 

Sono passati 4 giorni da quando e il Vulcano di Napoli ha preso fuoco. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in un tavolo tecnico ha fatto il punto della situazione. “Rispetto a venerdì ci sono indici di miglioramento, ma abbiamo ancora tre fronti che destano qualche preoccupazione”. Gli elicotteri regionali hanno volato per 86 ore. I canadair della flotta nazionale hanno eseguito 1.103 lanci sganciando sulle fiamme 6.808.600 litri di estinguente e volando per oltre 200 ore.
 

