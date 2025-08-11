Incendio sul Vesuvio, il prefetto: "Ancora tre fronti che destano preoccupazione"

Sono passati 4 giorni da quando e il Vulcano di Napoli ha preso fuoco. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in un tavolo tecnico ha fatto il punto della situazione. “Rispetto a venerdì ci sono indici di miglioramento, ma abbiamo ancora tre fronti che destano qualche preoccupazione”. Gli elicotteri regionali hanno volato per 86 ore. I canadair della flotta nazionale hanno eseguito 1.103 lanci sganciando sulle fiamme 6.808.600 litri di estinguente e volando per oltre 200 ore.

