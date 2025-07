Incendio in appartamento a Sesto San Giovanni: si indaga per omicidio

Accoltellato, ucciso e dato alle fiamme nella casa di uno studente fuori sede. Prima l' omicidio poi l'incendio per cancellare le prove del delitto. E' questa la pista a cui lavorano gli investigatori che indagano sul rogo scoppiato martedì all'alba in un monolocale di questo palazzo di Sesto San Giovanni, periferia nord est di Milano. Intorno alle 3.40 l'allarme dei vicini. Quando i vigili del fuoco arrivano, devo segare le sbarre della finestra dell'appartamento a piano terra per entrare. In camera da letto trovano il corpo semi-carbonizzato di un uomo disteso su quello che resta di un letto. Il fuoco sarebbe stato appiccato cospargendo il materasso con una sostanza infiammabile. La vittima risulta essere un 60enne turco con cittadinanza italiana, ma l'identificazione non è ancora certa: il viso e sfigurato e al momento il match con le impronte digitali della banca dati non avrebbe dato riscontri. Sul corpo, il medico legale trova numerose ferite da arma da taglio.