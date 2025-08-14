Logo Tgcom24
Dopo cinque anni di carcere

In Italia il velista pescarese arrestato in Papua Nuova Guinea

Dopo cinque anni di carcere"Carlo D'Attanasio è stato assolto e liberato

di Giuseppe Facchini
14 Ago 2025 - 20:54
Prima le lacrime di commozione, poi la gioia per la fine di un incubo. E' rientrato in Italia, al termine di un viaggio durato circa 18 ore, Carlo D'Attanasio, il velista pescarese di 56 anni assolto a fine luglio dalla Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea e liberato dopo 5 anni di carcere nel Paese oceanico. L'accusa nei suoi confronti era di riciclaggio di denaro derivante da traffico internazionale di stupefacenti. "E' stata dura ma ce l'ho fatta", le sue prime parole.

