In Italia il velista pescarese arrestato in Papua Nuova Guinea

Prima le lacrime di commozione, poi la gioia per la fine di un incubo. E' rientrato in Italia, al termine di un viaggio durato circa 18 ore, Carlo D'Attanasio, il velista pescarese di 56 anni assolto a fine luglio dalla Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea e liberato dopo 5 anni di carcere nel Paese oceanico. L'accusa nei suoi confronti era di riciclaggio di denaro derivante da traffico internazionale di stupefacenti. "E' stata dura ma ce l'ho fatta", le sue prime parole.