In 5mila a Padova per il raduno della polizia di Stato

A Padova 5mila poliziotti in congedo e in servizio, associati e familiari, si sono ritrovati per il nono Raduno nazionale dell'Anps (Associazione nazionale polizia di Stato). L'evento si svolge ogni tre anni. Presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. "Questa giornata è fondamentale per portare serenità e unità in un momento di difficoltà e di tensione internazionale", dice il titolare del Viminale.