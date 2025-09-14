Logo Tgcom24
In 5mila a Padova per il raduno della polizia di Stato

Presenti anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani

di Gaia Padovan
14 Set 2025 - 19:34
01:34 

A Padova 5mila poliziotti in congedo e in servizio, associati e familiari, si sono ritrovati per il nono Raduno nazionale dell'Anps (Associazione nazionale polizia di Stato). L'evento si svolge ogni tre anni. Presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. "Questa giornata è fondamentale per portare serenità e unità in un momento di difficoltà e di tensione internazionale", dice il titolare del Viminale.

