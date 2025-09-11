Logo Tgcom24
Cronaca
sono cittadini egiziani

Immigrazione clandestina, quattro fermi a Siracusa

Si tratta di cittadini egiziani collegati"allo sbarco avvenuto domenica

11 Set 2025 - 07:44
Quattro cittadini egiziani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Siracusa, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa sulle coste della provincia siracusana. Nei confronti dei quattro, poi portati in carcere, sono stati raccolti indizi in base ai quali sarebbero responsabili di aver consentito la traversata e il successivo sbarco sulle coste siciliane.

siracusa
migranti
