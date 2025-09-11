Immigrazione clandestina, quattro fermi a Siracusa

Quattro cittadini egiziani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Siracusa, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa sulle coste della provincia siracusana. Nei confronti dei quattro, poi portati in carcere, sono stati raccolti indizi in base ai quali sarebbero responsabili di aver consentito la traversata e il successivo sbarco sulle coste siciliane.