Imam di Torino, lo Shahin-pensiero sul 7 ottobre

Non c’è dubbio che, dopo quel corteo Pro Pal dello scorso 9 ottobre, Mohamed Shahin, da 20 anni alla guida della moschea del quartiere torinese di San Salvario, faccia discutere e divida. Non poteva lasciare indifferenti la sua tesi, esposta ai manifestanti: "Quanto successo il 7 ottobre non è una violenza, è la resistenza". Una giustificazione delle 1.200 esecuzioni di Hamas confermata pure in Questura, con gli agenti della Digos a inviare il carteggio in Procura. Il pensiero dell'Imam è discutibile, ma per i giudici non ci sono gli estremi di reato penale.