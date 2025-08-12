Ilaria, vittima del botulino: "Ho mangiato un panino, un'ora dopo sono stata male"

"Dentro c'erano salsiccia, broccoli, maionese e patatine. Non ho avuto paura grazie all'intervento tempestivo dei medici", racconta la 24enne dal letto d'ospedaledi Massimiliano Di Dio
Ilaria, 24 anni, è tra i 15 ricoverati per intossicazione da botulino. Anche lei, come Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto (entrambi deceduti), aveva mangiato un panino in un food truck di Diamante, nel Cosentino. "All'interno c'erano salsiccia, broccoli, maionese e patatine. Un'oretta dopo ho avuto diarrea", racconta la donna dalla terapia intensiva dell'ospedale Annunziata di Cosenza. "Non ho avuto paura grazie all'intervento tempestivo dei medici, non mi hanno mai lasciata un attimo", ha detto Ilaria, cui è stato somministrato l'antidoto.
Tracce di botulino sono state trovate in più alimenti presenti nel furgoncino, come cipolle, peperoni, melanzane, hamburger. Si parla di una possibile "contaminazione crociata". La tossina, secondo le ipotesi, sarebbe stata veicolata a questi cibi con una pinza o con le mani, partendo dai broccoli, friarielli sottolio finiti sotto accusa. Nel mirino del procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi, ci sono le modalità di somministrazione e conservazione nel food truck.
