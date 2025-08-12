Ilaria, vittima del botulino: "Ho mangiato un panino, un'ora dopo sono stata male"

Ilaria, 24 anni, è tra i 15 ricoverati per intossicazione da botulino. Anche lei, come Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto (entrambi deceduti), aveva mangiato un panino in un food truck di Diamante, nel Cosentino. "All'interno c'erano salsiccia, broccoli, maionese e patatine. Un'oretta dopo ho avuto diarrea", racconta la donna dalla terapia intensiva dell'ospedale Annunziata di Cosenza. "Non ho avuto paura grazie all'intervento tempestivo dei medici, non mi hanno mai lasciata un attimo", ha detto Ilaria, cui è stato somministrato l'antidoto.