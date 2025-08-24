Logo Tgcom24
Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Emergenza Clima

Il violento nubifragio che ha investito Rimini

Un violento temporale"ha colpito la Romagna nella notte, con raffiche di vento fino a 123 km orari

24 Ago 2025 - 14:46
00:23 
