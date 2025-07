Il turista americano accoltellato sul treno: "Italia parco giochi del terrore"

"Un parco giochi del terrore", un posto in cui "le leggi sull'immigrazione sono molto permissive, con questi immigrati che arrivano e si scatenano, cercando di uccidere". Sono le parole, su Milano e sull'Italia in generale, utilizzate in un'intervista al "New York Post" da Nick Pellegrino, il turista americano di 29 anni aggredito mentre viaggiava su un treno della suburbana tra Melegnano-Milano Bovisa.