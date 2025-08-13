Il Papa sulle guerre: "Basta violenza, bisogna risolvere la crisi umanitaria"

Il Pontefice invoca il cessate il fuoco su tutti i frontidi Fabio Marchese Ragona
Papa Leone arriva a Castel Gandolfo per alcuni giorni di riposo. Saluta la folla che lo acclama, benedice i cittadini del borgo sul lago di Albano, poi si avvicina ai giornalisti, con un commento sull'imminente vertice tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina. Il Pontefice invoca il cessate il fuoco: "Bisogna finire con la violenza e tanti morti. Mi auguro che si mettano d'accordo".
Non solo l'Europa, anche il Medioriente: Leone si dice preoccupato per quanto sta avvenendo a Gaza e rilancia il suo appello: "Bisogna risolvere la crisi umanitaria. Non si può continuare così. Conosciamo la violenza del terrorismo e rispettiamo i tanti che sono morti e anche gli ostaggi, c'è bisogno che vengano liberati, ma bisogna anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame".
