Il Papa sulle guerre: "Basta violenza, bisogna risolvere la crisi umanitaria"

Non solo l'Europa, anche il Medioriente: Leone si dice preoccupato per quanto sta avvenendo a Gaza e rilancia il suo appello: "Bisogna risolvere la crisi umanitaria. Non si può continuare così. Conosciamo la violenza del terrorismo e rispettiamo i tanti che sono morti e anche gli ostaggi, c'è bisogno che vengano liberati, ma bisogna anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame".