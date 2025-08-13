Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
emergenza incendi

Il Mediterraneo brucia: fiamme dalla Spagna alla Grecia

Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case, alcune divorate dagli incendi

di Francesca Canto
13 Ago 2025 - 19:13
01:28 

Quattordici grandi incendi stanno divorando il Nord-Ovest della Spagna. Due persone sono morte, una di loro era un pompiere di 35 anni che stava lottando per sedare le fiamme in Castiglia e Leon, dove 5mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Poche ore prima un altro uomo di 50 anni ha perso la vita mentre cercava di salvare i cavalli da una stalla in fiamme vicino Madrid. Situazione grave anche in Grecia, dove nelle ultime ore sono scoppiati 152 nuovi incendi.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri