Il Mediterraneo brucia: fiamme dalla Spagna alla Grecia

Quattordici grandi incendi stanno divorando il Nord-Ovest della Spagna. Due persone sono morte, una di loro era un pompiere di 35 anni che stava lottando per sedare le fiamme in Castiglia e Leon, dove 5mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Poche ore prima un altro uomo di 50 anni ha perso la vita mentre cercava di salvare i cavalli da una stalla in fiamme vicino Madrid. Situazione grave anche in Grecia, dove nelle ultime ore sono scoppiati 152 nuovi incendi.