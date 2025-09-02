Logo Tgcom24
colpito non solo il Veronese

Maltempo in Veneto, colpita anche Padova

Non solo il Veronese fa la conta dei danni dopo i violenti temporali

02 Set 2025 - 09:29
06:35 

In Veneto, non è stato solo il Veronese il territorio colpito da forti nubifragi. Anche a Padova il maltempo si è abbattuto con particolare forza.

