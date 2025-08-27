Logo Tgcom24
Cronaca
Dopo lo sgombero

Dal Comune di Milano una nuova sede per il Leoncavallo? Intanto Croce verde e Misericordia sono a rischio

18.00 LEONKA, MISERICORDIA E CROCE VERDE SRV

di Davide Loreti
27 Ago 2025 - 21:10
01:47 

Dopo lo sgombero dei giorni scorsi, Palazzo Marino ha già individuato una nuova sede a Milano per ospitare a titolo gratuito il centro sociale Leoncavallo, intanto, però, la Croce Verde di Baggio e quella di Corso Sempione rischiano di perdere la loro sede storica, per cui hanno sempre pagato l'affitto. Dovranno partecipare a un bando del Comune, che stabilirà se hanno i requisiti per continuare a occuparle. Molti si chiedono se le priorità della città debbano essere altre, come garantire una casa alle ambulanze e ai volontari che ogni giorno mettono la loro opera al servizio della comunità, piuttosto che a un centro sociale... 

