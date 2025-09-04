Logo Tgcom24
Il Leoncavallo e la tassa sui rifiuti non pagata: deve al Comune 805mila euro

La giunta ha già approvato le linee guida del bando per dare una nuova sede al centro sociale

di Davide Loreti
04 Set 2025 - 20:41
Ottocentocinquemila euro: è quanto il Leoncavallo deve al Comune di Milano per il mancato versamento della tassa sui rifiuti, mai pagata dal 2014 al 2024.

