Il giallo di Erika, trovata morta in un campo nel Milanese

Il corpo senza vita di Erika Ferini Strambi, 53 anni, è stato ritrovato in un campo a Pantigliate, nel Milanese, a giorni dalla sua scomparsa. Accanto al cadavere, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, c'erano solo le stampelle che usava per camminare, ma mancavano la borsa, i documenti e il cellulare. A notare l'auto, una Mini Cooper nera finita in un fosso, è stato un agricoltore che ha dato l'allarme. I carabinieri indagano su tutte le ipotesi: si valuta anche l'eventualità di un incontro volontario con una persona non identificata.