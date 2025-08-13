Il Ferragosto di Papa Leone XIV è a Castel Gandolfo

Papa Leone XVI torna nella tenuta estiva di Castel Gandolfo, dove trascorrerà i giorni di Ferragosto e la celebrazione dell'Assunzione di Maria. E nel borgo c'è già aria di festa. Un ritorno che mette in moto la macchina della sicurezza, messa a punto con ordinanza della questura di Roma in occasione del ritorno di un Pontefice dopo tredici anni. In campo carabinieri, polizia e guardia di finanza con servizi di controllo straordinari.