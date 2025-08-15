Il Ferragosto a Capri con i carabinieri tra i faraglioni

C'è grande affollamento fin dalle prime ore dell'alba nel porto di Capri. Siamo in una delle isole più ricercate al mondo e qui i carabinieri iniziano subito con una prima serie di controlli per accertarsi che gli arrivi siano tutti regolari. "Questa è la porta d’accesso all’isola di Capri, soprattutto in questi giorni, a ferragosto, l'afflusso di turisti ci impone di aumentare i controlli. Sia da un punto di vista della prevenzione, ma anche per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti", spiega Mario Gioia, comandante Compagnia CC Sorrento. Ci spostiamo in mare. Anche qui non mancano i controlli, in particolare sui documenti di bordo delle imbarcazioni.A ridosso dei faraglioni, poi, fioccano le sanzioni per le tante infrazioni registrate.