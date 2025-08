Il comune è senza operai: a Gaiarine il sindaco ripulisce il paese

Vacanza? No. Il sindaco lavora anche in estate. E non si tratta delle solite delibere e riunioni di Giunta. A Gaiarine, in provincia di Treviso, Diego Zanchetta ha deciso di darsi da fare in maniera diversa: mettendosi a ripulire il paese. C'è l'erba delle aiuole da tagliare, le strade da pulire. Ma, poiché in estate gli operai sono assenti (uno in aspettativa, l'altro in ferie), a darsi da fare è stato proprio lui.