Il cardinale Bagnasco a Tgcom24: "C'è preoccupazione per Papa Francesco, ma non è il momento delle speculazioni"

"Certamente preoccupazione c'è, come è logico quando una famiglia vede il proprio padre in difficoltà fisica", dice il cardinale Bagnasco. "Il mondo intero si stringe intorno al Santo Padre Francesco in questo momento di particolare delicatezza. La forza fondamentale è quella della preghiera - continua - tutto il resto ci vuole ma se manca la forza dello spirito, viene a mancare la linfa vitale".