Il calzolaio digitale che lavora in diretta coi follower

Ha rivoluzionato il lavoro del padre, in una bottega di famiglia con mezzo secolo di storia. A Treviglio, in provincia di Bergamo, Emanuele Manenti è diventato il calzolaio digitale. Non solo riparazioni: ha creato un’accademia per formare nuovi artigiani, e soprattutto ha puntato su un software che affianca il tablet alla fresatrice, aggiornando il cliente passo dopo passo