Il calzolaio digitale che lavora in diretta coi follower

A Treviglio Emanuele Manenti ha rivoluzionato il lavoro del padre, in una bottega di famiglia con mezzo secolo di storiadi Thomas Trenchi
Ha rivoluzionato il lavoro del padre, in una bottega di famiglia con mezzo secolo di storia. A Treviglio, in provincia di Bergamo, Emanuele Manenti è diventato il calzolaio digitale. Non solo riparazioni: ha creato un’accademia per formare nuovi artigiani, e soprattutto ha puntato su un software che affianca il tablet alla fresatrice, aggiornando il cliente passo dopo passo
