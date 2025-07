Il cadavere di Emanuela Ruggeri "coperto da un materasso"

Il cadavere di Emanuela Ruggeri, la 32enne ritrovata senza vita domenica tra erbacce e rifiuti in via del Mandrione, alla periferia est di Roma, era coperto da un materasso. "Come se qualcuno volesse evitare che si vedesse dalla strada", ha detto Antonio Andreuccioli, l'uomo che l'ha trovata e che ha chiamato i soccorsi. Sulla vicenda restano ancora molti dubbi e interrogativi.