Dopo oltre dieci mesi, il Bayesian riemerge dal mare a pochi metri da Porticello, in Sicilia, dove si è inabissato il 19 agosto scorso. Nel naufragio hanno perso la vita sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Linch. Lo yacht è stato sollevato fino a filo d'acqua per poche ore, in una delicatissima operazione gestita dalle due grandi chiatte olandesi. Una fase preliminare e fondamentale per completare le imbracature che nelle prossime ore, permetteranno di sollevarlo definitivamente.