Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL VIDEO

I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, cariche e scontri a Bologna

Nonostante i divieti alcune centinaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all'appello dei Giovani Palestinesi

07 Ott 2025 - 21:51
03:36 

A Bologna si sono verificati scontri in serata tra i manifestanti e le forze dell'ordine in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore. Gli agenti hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi in Piazza del Nettuno, nonostante i divieti. La polizia ha fatto ricorso anche ad un paio di cariche. Le aree erano già state cinturate da un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine che avevano avuto precise indicazioni di contenere gli eccessi.

video evidenza
bologna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri