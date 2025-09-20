Dopo cinque secoli di storia, arte e religione, ora"un futuro che appare incertodi Rossella Ivone
I monaci dicono addio alla Certosa di Pavia. Dal 2026 il complesso monumentale, considerato uno dei gioielli del Rinascimento lombardo, verrà gestito dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei. Tra le novità in arrivo con il passaggio al Ministero, l'introduzione di un biglietto d'ingresso, che servirà a coprire le ingenti spese per la manutenzione ma anche il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico, fino ad oggi limitato dalle esigenze dei monaci.
