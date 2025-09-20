Logo Tgcom24
I monaci dicono addio alla Certosa di Pavia

Dopo cinque secoli di storia, arte e religione, ora"un futuro che appare incerto

di Rossella Ivone
20 Set 2025 - 20:40
01:39 

I monaci dicono addio alla Certosa di Pavia. Dal 2026 il complesso monumentale, considerato uno dei gioielli del Rinascimento lombardo, verrà gestito dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei. Tra le novità in arrivo con il passaggio al Ministero, l'introduzione di un biglietto d'ingresso, che servirà a coprire le ingenti spese per la manutenzione ma anche il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico, fino ad oggi limitato dalle esigenze dei monaci. 

video tg

