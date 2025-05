I fenicotteri invadono le risaie nel delta del Po, la difesa degli agricoltori

Nel cuore del Delta del Po, uno spettacolo naturale si trasforma in un incubo per gli agricoltori. Migliaia di fenicotteri rosa, attratti dalle acque basse e ricche di insetti, invadono le risaie ferraresi, calpestando le piantine e provocando danni gravissimi. “Abbiamo perso l’80% del raccolto”, denunciano gli agricoltori, costretti a ronde notturne e cannoni sonori per allontanarli. Ma gli uccelli tornano e l’unica alternativa sembra la riconversione dei campi. Ora si chiede l’intervento urgente della Regione.