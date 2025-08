Goletta Verde fa il punto sulle nidificazioni della tartaruga Caretta caretta in Italia. E lo fa anche con un'attività speciale in spiaggia alla Baia Arena di Montecorice (Salerno) e alla spiaggia Cava dei Rocchi (Santa Maria di Castellabate, frazione Lago). In azione i Tarta Dog, le unità cinofile addestrate al rilevamento dei nidi di tartaruga marina.