Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In provincia di Varese

Golasecca, il paesino senza negozi: in piazza arriva il panettiere ambulante

La soluzione del sindaco per non lasciare i residenti a pancia vuota durante la pausa estiva della bottega alimentare

di Thomas Trenchi
15 Ago 2025 - 19:49
01:34 

Molti anziani, pochi negozi. E ora che l'unica bottega alimentare in paese chiude per ferie, in tanti si chiedono come faranno. Succede a Golasecca, 2600 abitanti, provincia di Varese, dove il sindaco si è attrezzato per far arrivare il pane da fuori. E' proprio il primo cittadino, infatti a trovare la soluzione. Durante la pausa estiva della bottega alimentare, per non lasciare i residenti a pancia vuota, un panettiere ambulante arriva in piazza per due giorni. 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri