Golasecca, il paesino senza negozi: in piazza arriva il panettiere ambulante

Molti anziani, pochi negozi. E ora che l'unica bottega alimentare in paese chiude per ferie, in tanti si chiedono come faranno. Succede a Golasecca, 2600 abitanti, provincia di Varese, dove il sindaco si è attrezzato per far arrivare il pane da fuori. E' proprio il primo cittadino, infatti a trovare la soluzione. Durante la pausa estiva della bottega alimentare, per non lasciare i residenti a pancia vuota, un panettiere ambulante arriva in piazza per due giorni.