Gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella, il video dell'aggressione

Sono le 17 e 15 di lunedì 31/03. In questo video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un distributore di benzina, gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a Messina dal suo collega di università, Stefano Argentino di 26 anni. Le telecamere riprendono Sara Campanella e Stefano Argentino mentre percorrono un breve tratto di strada nei pressi del distributore. Sono uno accanto all'altro. I due passano dietro al gabbiotto di un benzinaio. Per circa 20 secondi restano fuori dall'inquadratura, non si sa cosa sia avvenuto in quegli istanti. Poco dopo, i due giovani, proseguono verso la fermata dell'autobus, la ragazza sembra accelerare il passo forse nell'estremo tentativo di liberarsi dal giovane che la raggiunge in pochi istanti. Poco dopo lui la accoltellerà a morte