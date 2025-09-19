Gli scioperi per Gaza, il primo è della Cgil

Si sciopera per Gaza. Oggi la Cgil incrocia le braccia per 4 ore per protestare contro il governo israeliano. Lo stop riguarda lavoratori portuali, autisti di mezzi pesanti, ma non investe i servizi essenziali. Nel pomeriggio sit-in e manifestazioni, a Roma in piazza Montecitorio, e in altre città. Si tatta di un primo segnale che arriva dai sindacati di sinistra - la Uil non aderisce - per porre l'accento sulla tragedia che investe la popolazione palestinese e contro l'avanzata d'Israele nella Striscia. La Cgil chiede di fare pressioni per garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza i civili, garantire l'incolumità delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flottilla. Le 42 barche, dopo essersi radunate a Portopalo, nel Siracusano, sono partite alla volta di Gaza per portare aiuti umanitari. Lunedì sarà invece la giornata di mobilitazione generale, con lo sciopero dei sindacati di base di 24 ore, che investirà tutti i servizi essenziali, incluse scuole e trasporti pubblici. Fasce di garanzia assicurate. Ci saranno presìdi e manifestazioni in tutta Italia, per chiedere la sospensione di ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele, fermare la guerra a Gaza e l'occupazione della Cisgiordania. Due passaggi cruciali - oggi e lunedì - per arrivare all'appuntamento dello sciopero nazionale del 25 ottobre indetto dalla Cgil, nel quale accanto alle ragioni dei salari e della sanità ci sarà anche la guerra.