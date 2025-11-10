Giuseppe Frison, una vita distrutta dalle quote latte

Per lui una sanzione da 600mila euro: "Non dovevo pagare, mi sono sempre tenuto nei limiti di produzione"di Alessandro Ongarato
Giuseppe Frison, 81 anni, aveva una casa e un'azienda agricola nella campagna veneziana. Ma ha perso tutto: una vita distrutta dalla legge europea sulle quote latte. Adesso lui e la moglie vivono in un piccolo monolocale. "Mi hanno tolto tutto, ingiustamente. Terreni e casa", denuncia Frison.
Una vita passata tra i campi, tra le sue mucche, fino a quando, all'inizio degli anni Novanta, sono cominciati i problemi con le quote latte assegnate agli allevatori. Frison, secondo il consulente agronomo che sta seguendo la vicenda, non doveva ricevere alcuna sanzione, perché con le vacche presenti nelle sue stalle non poteva superare i limiti di produzione previsti. "Io non dovevo pagare, perché mi sono sempre tenuto nei limiti", dice Frison.
Il colpo definitivo, una multa di 600mila euro, che Frison non poteva pagare, racconta chi in questi mesi gli è stato accanto. Un mutuo per pagare la multa, poi i contenziosi con i fornitori, fino a quando l'azienda agricola è finita all'asta, con Frison e la moglie costretti ad abbandonare tutto.