Giulia Tramontano, il padre: "Impagnatiello vile assassino"

Un vile assassino: Franco Tramontano, padre di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza, usa queste parole per definire Alessandro Impagniatiello, l'uomo che diceva di amare la figlia, che l'avrebbe resa madre e che invece la uccise con 37 coltellate il 27 maggio 2023. L'ex barman è stato condannato all'ergastolo in primo grado, ma i suoi legali hanno annunciato il ricorso in appello contro la sentenza dei giudici milanesi. "Potrai fare ricorso in appello, potrai fare ricorso in Cassazione, potrai forse evitare l'ergastolo, ma ciò che non potrai evitare è essere ricordato per quello che sei: un vile assassino", ha scritto sui social Tramontano rivolgendosi a Impagnatiello.