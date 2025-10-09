Logo Tgcom24
l'intervista

Giulia Shiff: "Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento"

Intervista alla pilota protagonista del video"dell'aprile 2018 all'aeroporto Comani di Latina

di Gaia Padovan
09 Ott 2025 - 21:36
01:38 

Nessun colpevole per il contrastato rito di fine corso avvenuto nell'aprile 2018 all'aeroporto Comani di Latina. Il video in cui la pilota Giulia Schiff cerca di difendersi e urla "basta", con una voce fuori campo che commenta di dialetto romanesco "La stanno a massacrà", non costituisce reato. Il pm ha definito l'episodio "un inferno per la giovane", chiedendo la condanna a un anno di carcere per ciascun imputato, ma il giudice ha assolto tutti e 8 i militari, derubricando il reato di lesioni in percosse, non procedibile per la tardività della querela. "Mi avevano avvisata che sarebbe rimasto tutto all’interno dell'Aeronautica… che era una battaglia come Don Chisciotte contro i mulini a vento", commenta Shiff. Nessun atto di nonnismo insomma durante il battesimo del volo nei confronti della veneziana, al tempo allieva 19enne del 70esimo stormo.

