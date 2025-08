Sono due le giovani pellegrine morte in questo Giubileo dei Giovani. Papa Leone a Tor Vergata ha chiesto preghiere "per Maria, una ragazza spagnola e Pascale, una ragazza egiziana". "Preghiamo anche per i loro familiari" e "per un ragazzo spagnolo, Ignazio Goncalves, che è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù", ha aggiunto il pontefice.