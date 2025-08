Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV ai ragazzi: "Siete il simbolo di una pace possibile"

Un invito a essere portatori di speranza ma soprattutto di pace fino ai confini della Terra, con un pensiero ai giovani che non vedono un futuro, a Gaza, in Ucraina e in altri Paesi segnati dalle guerre. Papa Leone XIV chiude a Tor Vergata il Giubileo dei giovani, di fronte a oltre un milione di ragazzi arrivati da tutto il mondo. Un'esperienza indimenticabile, una cascata di grazia anche per il pontefice, nel suo primo appuntamento - da papa - con una folla cosi' numerosa.