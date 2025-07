"Sono Matteo ho 15 anni e ho deciso di partecipare a questo evento per dare una mano e un contributo a tutti". Matteo è uno dei più piccoli volontari della protezione civile per il Giubileo dei giovani. Uno dei 4mila angeli custodi che a Roma accoglieranno mezzo milione di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Come lui tanti altri ragazzi parteciperanno all'evento giubilare ma dietro le quinte.