Giornata della Memoria, Fondazione Gariwo: "Conoscere l'origine dell'odio per combatterlo"

Un mondo sempre più aggressivo e violento. Guerre, scontri religiosi e nazionalismi. Il dialogo sembra via via scomparire, e senza dialogo anche le democrazie sono sempre più a rischio. Non solo in medio oriente, ma in numerose parti del mondo. La fondazione Gariwo - il giardino dei giusti - ha preparato in parallelo con la giornata della memoria un dossier. "Come curare le ferite dell'odio". "Conoscere l'origine dell'odio e capirne i meccanismi sono i tre passaggi fondamentali - spiega Gariwo - per evitare che gli atti malvagi avvenuti nel passato accadano ancora una volta".