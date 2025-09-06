Giorgio Armani, oltre 6mila persone alla camera ardente

Milano saluta con commozione, devozione e infinita tristezza Giorgio Armani, icona mondiale dell'eleganza e dell'orgoglio italiano nel mondo morto giovedì 4 settembre. Nella "sua" città, quella in cui ha vissuto e lavorato per oltre mezzo secolo, si sono formate lunghe code silenziose davanti all'Armani/Teatro, in via Bergognone 59, dove oltre 6mila persone, tra cui molti vip, hanno reso omaggio all'iconico re della moda.