Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ADDIO

Giorgio Armani, oltre 6mila persone alla camera ardente

Milano saluta con commozione, devozione e infinita tristezza il re della moda

di Maria Vittoria Corà
06 Set 2025 - 21:44
01:26 

Milano saluta con commozione, devozione e infinita tristezza Giorgio Armani, icona mondiale dell'eleganza e dell'orgoglio italiano nel mondo morto giovedì 4 settembre. Nella "sua" città, quella in cui ha vissuto e lavorato per oltre mezzo secolo, si sono formate lunghe code silenziose davanti all'Armani/Teatro, in via Bergognone 59, dove oltre 6mila persone, tra cui molti vip, hanno reso omaggio all'iconico re della moda.

giorgio armani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri