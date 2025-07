Ginnasta cade di testa al termine di un esercizio, è in coma

Una caduta sulla testa al termine di un esercizio agli anelli, i primi soccorsi, l’ambulanza – ancora vigile - e l’intervento di urgenza al collo all’ospedale di Essen, la cittadina tedesca dove si stanno tenendo le Universiadi estive, la più importante competizione sportiva internazionale degli studenti universitari.

Lorenzo Bonicelli, 23enne di Abbadia Lariana in provincia di lecco, è stato operato alle vertebre cervicali e ora è in coma farmacologico, mentre lo staff tecnico ha deciso di ritirare l’intera Nazionale maschile di ginnastica dalle competizioni, per stringersi attorno a lui

L’esordio internazionale nell’Austrian Future Cup del 2017. Due anni dopo il bronzo a squadre ai Mondiali giovanili in Ungheria.

La passione per la ginnastica nasce da bambino e il sogno di Lorenzo, studente di Economia all’Università digitale Mercatorum, è quello delle olimpiadi di los angeles del 2028, dopo aver festeggiato a bordo pedana la qualificazione degli azzurri ai giochi di Parigi 2024, ai quali Lorenzo aveva partecipato in qualità di riserva

Si parla di almeno 10 giorni per avere un quadro delle condizioni, lorenzo non è in pericolo di vita, tutta la ginnastica italiana fa il tifo per lui