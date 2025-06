Genova, intervento record al Gaslini: separate due gemelline siamesi

Cinquanta professionisti, 12 ore di sala operatoria per un intervento record, necessario per la separazione di due gemelle siamesi, nate in Burkina Faso nel dicembre 2024 e unite nella regione toracica e addominale. È successo all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Le bambine, che condividevano il fegato e parte del pericardio, sono giunte in Italia il 20 maggio grazie all'associazione Una Voce per Padre Pio, nell'ambito del programma umanitario sanitario attivato in collaborazione con il Gaslini.