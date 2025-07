Genoa, come funzionano i controlli alla filiera ittica

Gli esperti della capitaneria di porto di Genova aspettano il pescatore che porta il suo bottino al ristorante. Partono così i controlli a tutela del consumatore. I militari verificano la freschezza del cibo e anche che nessuno faccia il furbo e che sulla tavola finisca davvero quel che il ristoratore ha dichiarato di aver acquistato. Da gennaio a giugno la Guardia Costiera ha effettuato 1122 controlli in gran parte del nord Italia, sequestrando più di 26 tonnellate di pesce. A volte trovando situazioni pericolose per gli avventori, come dimostrano queste immagini di alcuni interventi dei mesi scorsi.