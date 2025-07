Gemona, uomo"ucciso e fatto a pezzi, il corpo nascosto in un bidone in garage

Ucciso e fatto a pezzi, il corpo nascosto in un bidone in garage, ricoperto di calce viva. Orrore a Gemona, in Friuli. La vittima è un 35enne, Alessandro Venier, padre di una bimba di 6 mesi. Fermate la mamma e la compagna 30enne, madre della piccola. Le due donne avrebbero già' confessato, ancora da chiarire i loro ruoli nel brutale omicidio. Choc in paese