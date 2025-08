Gemona, Maylin disse al 112: "Mia suocera vuole ammazzare il figlio"

"Avrei lasciato i resti in montagna dove Alessandro avrebbe voluto riposare". A rivelarlo agli inquirenti è la madre, Lorena Venier, che assieme alla nuora Mailyn Castro Monsalvo ha dichiarato di aver ucciso e occultato il cadavere del 35enne. "Pensavamo di poter fare tutto da sole - continua nella sua confessione l'infermiera -. Una volta sezionato, sarebbe bastato attendere che si consumasse prima di nasconderlo in montagna". Un piano ideato ne dettagli ma saltato quando, la mattina del 31 luglio, Mailyn ha ceduto e ha chiamato il 112. Nella telefonata al numero d'emergenza si sente la compagna 30enne della vittima, arrivata in Italia dalla Colombia nel 2022, dire in un italiano incerto: "Mia suocera vuole uccidere il figlio". Una chiamata che può ribaltare le indagini.